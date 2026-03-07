Real Madrid, La Liga'nın 27. Haftasında Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Arda Güler’in forma giydiği Madrid ekibi maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında Arda Güler'in asistinde Tchouameni Real Madrid'i öne geçirdi. Ligde 8. asistini yapan milli yıldız bu sezon toplamda 13 gol pası vererek Real Madrid'de bu alanda zirvede yer aldı. ARDA KARARA ŞAŞIRDI Karşılaşmanın 65. Dakikasında teknik direktör Arbeloa’nın Arda Güler’i kenara alması şaşırttı. Değişiklik kararına Arda Güler de şaşırarak tepki gösterdi. Hocasının kararını başta inanamayan Arda çevresindekilere doğru anlayıp anlamadığını sordu ve şaşkınlıkla kenara geldi. Ligde son iki maçını kaybeden Real Madrid bu galibiyetle kötü gidişatı durdurdu. Puanını 63'e yükselten eflatun Beyazlılar maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını da böylelikle 1'e indirmiş oldu.

