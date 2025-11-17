Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna'daki tecrübelerini anlattı.

Sky Sports'a röportaj veren deneyimli teknik adam, bombardıman altında kaldıkları bir gecenin ardından maça çıktıklarını ve o an yaşadıklarını aktardı.

'SIĞINAKTA KALDIK'

Öngeremeyecekleri durumlar olduğunu ifade eden Turan “Hayatta hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadım, ancak öngöremeyeceğimiz durumlar da oldu. LNZ Cherkasy yenilgisinden önceki gece bombalar atıldı. Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

'HAYAT DERSİ VERDİ'

Maçın ardından 8 yaşındaki bir çocuktan aldığı hayat dersini anlatan Arda Turan “Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve Roman adında, büyük bir Shakhtar taraftarı olan ve evine bomba atıldığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçiren bir çocuk, soyunma odasında bizi ziyarete geldi.

Bana, 'Hocam üzülme. Hayatta iyi ve kötü günler var. Devam etmelisin' dedi. Bu, 35 kez ameliyat olmuş 8 yaşında bir çocuğun hayat dersiydi.

Evet, futbol önemli. İşimize saygı duymalı ve bizi takip eden insanlar için her şeyimizi vermeliyiz. Ama diğer yandan, bu bir eğlence, hayat kadar gerçek değil. Aradaki farkı anlamamız gerekiyor. Bana bu hayat dersini veren Roman'dı." diye konuştu.

BAŞARININ SIRRINI VERDİ

Tecrübeli teknik adam, başarılı olmak için risk almak gerektiğini söyledi. Yeni macerasında çok şey öğreneceğini aktaran Arda Turan “Başarılı olmak için konfor alanından çıkman gerekir. Evet, bu çok genç oyuncular için büyük bir zorluk. Ama bu, bir takım oluşturma, öğrenme ve aynı zamanda rekabet etme şansıdır. Bu sorumluluğu üstlenmek istiyorum. Burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum.

Bunu kullanmaya çalışıyoruz. Savaşın ortasındayken ve insanlar bu kadar büyük fedakarlıklar yaparken, bu konulara kesinlikle değinmelisiniz. Neden burada futbol oynuyorlar? Neden ailelerini savaşın ortasında bırakıyorlar? Bunun bir mantığı olmalı.

"Bence bunu olumlu bir şeye dönüştürdük ve çok eğlenmeye çalıştık, her zaman neşeli olmaya çalıştık. Uyum sağlamaya ve psikolojik yönüyle başa çıkmaya çalışan birçok genç Brezilyalı oyuncumuz var, ancak bu bazen çok yorucu olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.