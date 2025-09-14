Zhytomyr’deki Tsentralnyi Stadion’da oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko’nun penaltı golüyle öne geçti. Skor avantajını uzun süre koruyan turuncu-siyahlılar, sahadan galibiyetle ayrılmaya hazırlanıyordu.
Metalist Son Nefeste Vurdu
Dakikalar 85’i gösterdiğinde ev sahibi Metalist Kharkiv sahneye çıktı. Ivan Kaliuzhnyi’nin golü, skoru 1-1’e getirerek Shakhtar’ın üç puan hayalini son anda yıktı.
Shakhtar İkinci Sırada
Karşılaşmanın ardından Shakhtar Donetsk puanını 11’e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Metalist Kharkiv ise 8 puanla beşinci basamakta haftayı kapattı.