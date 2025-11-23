Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 13. haftasında Obolon Kiev'e konuk oldu. Obolon Arena'da oynanan maç misafir takımın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ligdeki bir önceki maçında SK Poltava'yı 7-1 yenen Shakhtar son iki karşılaşmasında rakip fileleri toplam 13 kez havalandırdı.

Turuncu siyahlılar, ligde 11 yılın ardından ilk kez iki maç üst üste 6 ve üstünde gol attı. Shakhtar Donetsk 2014-15 sezonunda, önce Donetsk Olimpik'i 6-0, ardından Mariupol Illichivets'i 6-2'lik skorla mağlup etmişti. Shakhtar ligde üst üste 4. Galibiyetini aldı ve ligde en yakın rakibiyle puan farkı 4’e çıkardı.