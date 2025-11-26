Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi.

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, bu maçta kariyerde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon "Devler Ligi"nde yaptığı 4 maçta da kadroda olan ancak süre alamayan Arda, Union Saint-Gilloise müsabakasının 53. dakikasında Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi.

Genç stoper, mücadelenin 89. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Arda Ünyay, önce takım arkadaşları sonra da teknik direktör Okan Buruk tarafından teselli edildi. Genç futbolcu, stadyumu dolduran sarı-kırmızılı taraftarların alkışlı desteğiyle oyun alanını terk etti.

Arda Ünyay, 2025 yılının Şubat ayında Ankaragücü'nden Galatasaray'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

JAKOBS SEKEREK ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlanarak oyundan çıktı.