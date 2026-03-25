A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncumuz Arda Güler Romanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

MONTELLA: ‘LUCESCU’YU GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR’

"Lucescu'yu görmek beni mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocalar arasında 3. sırada yanılmıyorsam. Saygımız ve sevgimiz çok büyük. Lucescu sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu da biliyor. Dünyada saygı duyulması gereken biri. Böyle hocalara karşı oynadığımda artı motivasyon oluyor.”

“Ülkemiz için çok önemli bir maç. Uzun yıllar oldu, kupa hasretini bitirmek istiyoruz. Komple bir maç olacak. Her an oluşabilecek olaylara reaksiyon vermemiz gerekiyor. Tek maç olduğu için final tadında geçer. Şu ana kadar olan birlikteliği göstermemiz gerekiyor. Son ana kadar savaşarak ilerlemek istiyoruz.”

“Hem topa sahipken, hem topa sahip olmadığımızda ne yapması gerektiğini bilen bir ekibiz. Zor anlarda, rakibin gücünü bilmemiz gerekiyor. Yarın ülkemizi temsil etmek için en iyi şekilde sahada olacağız.”

"Biliyoruz ki futbol enstantane oyunu. Her skora açık olduğunu biliyoruz. Futbolun güzelliği buradan geliyor. Ben burada inanılmaz mutluyum. Ülkemizle, federasyonla beraber. Şöyle bir özelliğim var, mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verdiğimi biliyorum. Aklımızda böyle bir şey yok açıkçası, hedefimiz belli."

'BÖYLE BİR SORU BEKLEMİYORDUM'

Montella, bir Rumen gazetecinin sorduğu "Yenilmeniz ve Dünya Kupası'na gidememeniz halinde görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine "Böyle bir soruyu beklemiyordum açıkçası. Ben burada mutluyum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi biliyorum ama aklımızda öyle bir mağlubiyet yok açıkçası." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER: ‘KOLAY OLMAYACAK’

“Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da daha önce Türkiye'de önceden çalıştı. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz.”

“Kesinlikle kolay maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."

'SON KATILDIĞIMIZDA DÜNYADA BİLE DEĞİLDİM’

"İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. Dünya Kupası'na son katıldığımız 2002 yılında ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası!