Ardahan- Çıldır karayolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ardahan- Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde seyir halinde olan Ardahan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı cip, karşı yönden gelen 34 CAK 54 plakalı TIR’la henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Kaza sonucu cipte bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.