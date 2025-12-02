Enteral ventilasyon fikri, bazı canlıların bağırsak yüzeyleri üzerinden sınırlı miktarda oksijen alabilmesi gözlemine dayanıyor. Bilim insanları, aynı mekanizmanın insanlarda geçici bir oksijen desteği sağlayıp sağlayamayacağını araştırıyor.

HAYVAN DENEYLERİ POZİTİF SONUÇLANDI

Fareler ve domuzlar üzerinde yapılan ilk çalışmalarda, oksijen açısından zengin özel bir sıvı rektal yoldan uygulanarak bağırsak duvarı üzerinden kana oksijen geçişi incelendi. Deneyler, sıvının hayvanların oksijen düzeylerinde kısa süreli artış sağladığını gösterdi. Bu sonuçlar, yöntemin insanlarda da test edilmesinin önünü açtı.

27 GÖNÜLLÜ İLE TEST YAPILDI

2025 yılında Japonya’da gerçekleştirilen klinik araştırmada, 27 sağlıklı gönüllüye farklı miktarlarda oksijen taşıma kapasitesi yüksek sıvı uygulandı. Katılımcıların büyük bölümü işlemi sorunsuz tolere ederken, ciddi bir yan etki rapor edilmedi. Araştırma ekibi, bunun yöntemin güvenli olabileceğine dair ilk aşama bir gösterge olduğunu ifade ediyor.

Her ne kadar güvenlik açısından olumlu sinyaller alınsa da enteral ventilasyonun insanlar için gerçekten etkili bir oksijen kaynağı olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Bilim insanları, oksijen açısından zengin sıvılarla yapılacak daha kapsamlı klinik çalışmaların zorunlu olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre yöntem, mevcut solunum cihazlarının ve mekanik ventilasyonun yerini almayacak; ancak özellikle akut solunum yetmezliği gibi durumlarda geçici ve ek bir destek yöntemi olarak potansiyel taşıyor.