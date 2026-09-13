Son zamanlarda Longevity kelimesini çok duyar olduk. Sağlıklı ve uzun yaşamak için gerekli olan daha çok bitkisel bileşiklerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Fisetin, Resveratrol, Apigenin, Berberin, Urolitin A, Spermidin, Karnosin bu bileşiklerden en çok zikredilenlerden bazıları...

‘’Arı sütünden pek bahsedilmiyor. Oysa bu gıda doğada bulunan, pek fazla dikkate alınmayan en önemli sağlıklı ve uzun yaşam iksiri’’ diyen. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri anlattı...

Prof. Dr. Osman Erk

Doktora danışılmalı

Arı sütü, doğal olduğundan herkes tarafından kullanılabilir. Karaciğer, diyabet hastaları, uyku problemi yaşayan kişiler, cilt bozukluklarına sahip olanlar doktor önerisiyle arı sütünden faydalanabilir.

Ancak arı sütü, arı ürünlerine alerjisi olanlar, astım ve atopik bünyeye sahipler, hamileler, meme ve prostat gibi hormon duyarlı kanser geçmişi olanlar, 1 yaşından küçük bebekler ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için rsikli olabilir.

Arı sütü çok nazik bir üründür ve soğuk zincir koşullarında serin olduğunda, oda sıcaklığında hemen bozulabilmektedir. Bu nedenle güvenilir ürünler edilmelidir. Ayrıca arı sütü içeren değişik tablet şekilleri de mevcuttur. Bunlar da doktor önerisiyle tercih edilebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Kraliçe arıyla ilişkilidir...

Arı sütü özel bir besindir ve işçi arılar tarafından yapılır. İşçi arılar bal ile beslenirken, kraliçe arı larva döneminden itibaren arı sütü ile beslenir. Bunu kraliçe arı ve işçi arıların yaşam süresi, fonksiyonları ve doğurganlığının çok farklı olması ile anlayabiliyoruz.

Kraliçe arı 3-5 yıl yaşarken, işçi arı ömrü 4-6 haftadır. Aynı genetik yapıya sahip olan kraliçe arı ve işçi arıların yaşam süresi arasındaki bu derin fark tamamen arı sütü ile ilişkilidir.

Ayrıca kraliçe arı kovanda koruma altındadır, işçi arılar ise dışarıya çıkıp çalışmak zorundadır. Yani stres faktörünün de bir miktar katkısı vardır.

Epigenetik faktörler

Arıların ve karıncaların yaşam tarzından insanoğlunun öğreneceği çok şey vardır. Arılar ve karıncaların yaşamı, genlerin değil epigenetik faktörlerin çok daha önemli olduğunu göstermektedir. Epigenetik faktörler beslenme, besinler, yaşam tarzı, maruz kalınanlar, hissedilenler, hava, su, güneş, uyku, egzersiz gibi faktörlerdir.

Bu epigenetik faktörler sert

genlere etki ederek, onların açılıp kapanmalarını ve fonksiyon görmelerini sağlar. Epigenetik ismi üzerinde genlerin üzerinde etkiye sahiptir ve

kuşaklar boyunca etkilidir. Bu nedenle bir kişinin 3-4 kuşak öncesi büyüklerinin ne yediği, neye maruz kaldığı, nasıl beslendiği çok önemlidir.

Damarları korur

Arı sütü içinde su, karbonhidrat, yağ ve proteinlerle ilişkili bileşiklerin yanı sıra bol miktarda vitamin, mineral, iz element ve çok özel bir bileşik olan 10 HDA (10 hidroksi 2 dekenoik asit) olarak bilinen, arı sütüne özgü bir yağ bileşiği mevcuttur.

Arı sütünün antiaterosklerotik, antikanserojen, antidiyabetik ve bağışıklık sistemini destekleyici etkileri kısmen bu özel bileşiğe aittir. Ayrıca arı sütünde bol miktarda esansiyel aminoasit, fenolik bileşikler, flavanoidler ve bol miktarda B vitaminleri mevcuttur. Arı sütünün vücuttaki olumlu etkilerine bakıldığında birçok sistem ve organa ait bütünsel olumlu etkileri ortaya çıkmaktadır. Arı sütü antikanserojendir. Sigara, alkol, radyasyon, plastikler gibi kanserojen olan unsurlara karşı vücudu korurlar. Arı sütü damar sertliği ve kalp damar hastalıklarına karşı da koruyucudur.

İşte vücuda faydaları

- Damarlardaki kronik iltihaplanmayı azaltarak, nitrik oksit salınımını uyararak koruyucu etki gerçekleştirir.

- Arı sütü ayrıca kötü kolesterol ve yüksek kan şekerini de düşürebilmektedir.

- Arı sütünün içindeki vitamin ve mineraller adeta kolajen gibi etki ederek özellikle saç, deri, tırnak, eklem ve damar cidarı gibi yerlerde olumlu etkilere neden olmaktadır.

- Beyin dostu bir üründür ve demansa karşı koruyucudur.

- Doğurganlığı ve sperm kalitesini arttırmaktadır ve bu şekilde kullanımı yaygındır.

- Menopoz şikayetlerinin giderilmesi, sağlıklı bir cilt, yara bakımı gibi durumlarda da etkilidir. Kısaca muhteşem bir besindir ve maalesef çok pahalı olduğu için göz ardı edilmektedir.

- Arı sütü yaşlılıkta en önemli sorunlardan biri olan kas erimesine karşı da (sarkopeni) olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca yaşlanma ile birlikte sayı ve fonksiyonları azalan kök hücrelerini uyararak organları çeşitli hasarlardan korur.

Dünya’da en arı sütünün en fazla üretildiği ülke Çin’dir. Ülkemiz ise arı sütü ve arı ürünlerinin en fazla üretildiği ülkelerden biridir.

Türkiye’de 13 bin bitki türü mevcuttur ve bunların 9 bini sadece ve sadece Türkiye’ye özgüdür.

Yani bitki floramız çok zengin ve arıcılık için idealdir.