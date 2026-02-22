VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ile ligde oynadığı üst üste 5. maçı da kazandı. Sarı siyahlılar, geçen sezon play-off final serisinde rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başarırken, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

ARİNA VE VARGAS’TAN 50 SAYI GELDİ

Karşılaşmanın en skorer isimleri Fenerbahçe forması giyen Arina Fedorovtseva ve Melissa Vargas oldu. İki isim de oldukça başarılı bir performans sergileyip 25’er sayı atsa da mağlubiyete engel olamadı.

25’er sayı atan bu iki oyuncuya en yakın isim 6 sayıyla Orro oldu. Bu istatistikler sosyal medyada oldukça konuşuldu.

VakıfBank'ta Tijana Boskovic 24 sayıyla oynarken, Marina Markova da 21 sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.