TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, “Terörsüz Türkiye” için yasa çalışması yapacak Meclis Komisyonuna 6551 sayılı kanunu adres gösterdi. Halen yürürlükte olan 2014 tarihli bu yasa, silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ve sosyal yaşama katılmalarını öngörüyor. Terörün sona ermesi için siyasi, hukuki ve ekonomik çalışma yapacak bürokratlara da “Cezasızlık ve dokunulmazlık zırhı” getiriyor.

Halen yürürlükte olan iki önemli hüküm ise yasada şöyle yer alıyor:

1)- ATILACAK ADIMLAR: Hükümet, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, ekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanında atılacak adımları belirler. Bu kapsamındaki görevleri yerine getiren kişiler için hukuki, idari veya cezai sorumluluk doğmaz.

2)- EVE DÖNÜŞ: Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirler alınır. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına da karar verilir ve bu çalışmalar için kişi ve kurumlar görevlendirilir.