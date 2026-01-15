Son dönemde katıldığı organizasyonlar ve etkinlikler ve burada yaptığı açıklamalarla, "Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?" yorumları yapılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bu kez doğrudan adaylık tartışmasıyla gündeme geldi.

SÖZCÜ TV'ye konuşan AKP'li Bülent Arınç, Bilal Erdoğan'ın adaylığı konusundaki soruya, “Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum” yanıtını vermişti.

AKP'Lİ METİNER SAHİP ÇIKTI

Arınç'ın sözlerinin çok konuşulmasının ardından AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner'den Bilal Erdoğan hakkında övgü dolu ifadelerin bulunduğu bir paylaşım geldi.

Metiner şu açıklamayı yaptı:

"Bazı babaların oğulları milletvekili olabilir, parti genel başkanları, başbakan yardımcıları, bakan olabilir.

Ama o baba Recep Tayyip Erdoğan ve o oğul Bilal Erdoğan olunca olmaz.

Bilmeyen de sanır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıksız- seçimsiz kendinden sonra yerine oğlunu bırakıyor.

Millet kimi isterse onu seçer. Kimin oğlu olursa olsun.

Buradaki iki yüzlülüğe ve çifte standarda dikkat çekiyorum.

Bilal Erdoğan’ın düşüncesi ve niyeti nedir bilmem.

Ama Bilal Erdoğan bu ülkenin bir değeridir.

Bu ülkeyi yönetecek bilgiye ve birikime sahip son derece yetenekli bir vatan evladıdır.

Bilal Erdoğan’ın ismi gündeme geldiğinde “Burası Padişahlık rejimi yok!” diyenler nedense hem kendi oğullarını hem başka siyasetçilerin oğullarını her makama layık görürler.

AK Parti içinden görünüp de Bilal Erdoğan’a tepkisini bu sözlerle dile getirenleri not etmek lazım. Çünkü sıkıntılarının sebebi başka."