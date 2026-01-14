22. Dönem TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, SÖZCÜ TV’de Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtladı.

Arınç, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’e yönelik eleştirilerini yineledi. “Ankara’yı parsel parsel sattı” sözleri nedeniyle bugüne kadar hiçbir savcının kendisini çağırmadığını söyleyen Arınç, çağrılması halinde ifade vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"BİR TEK SAVCI BİLE BENİ ÇAĞIRMADI"

Arınç, ‘Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı’ sözlerinin hatırlatılmasının üzerine, şunları söyledi:

-Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim.

-Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim.

Mansur Yavaş Bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı.

-' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'.

O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı.

-Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim.