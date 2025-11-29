Arjantin’de geçen hafta oynanan Estudiantes–Rosario Central maçında seremoni sırasında yaşanan protestonun ardından Arjantin Futbol Federasyonu disiplin kararlarını duyurdu.

Federasyon, maç önü seremonisinde rakip takım oyuncularına sırtını dönen Estudiantesli 11 futbolcuya iki maç men cezası verdi. Bu isimler arasında Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera da yer aldı. Arjantin basını, cezaların ertelemeli olarak uygulanacağını ve futbolcuların yaptırımlarını 2026 yılındaki resmi karşılaşmalarda çekeceğini bildirdi.

VERON’A 6 AY MEN CEZASI

Protestonun talimatını verdiği gerekçesiyle Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da altı ay men aldı. Ayrıca takım kaptanı Santiago Nunez için üç ay kaptanlık yasağı getirildi.

NE OLMUŞTU?

Arjantin Futbol Federasyonu, Apertura ve Clausura’yı birleştiren genel tabloda en fazla puan toplayan takıma “Lig Şampiyonu” unvanı verilmesine oybirliğiyle karar vermişti. 2025 takvim yılında 32 maça çıkan ve 66 puan toplayan Rosario Central, bu kararla kupanın sahibi olmuş ve şampiyon ilan edilmişti.

Estudiantesli futbolcular, bu karar sonrası Rosario Central maçında sahaya çıkan rakip takım futbolcularına koridor oluşturmuş ve oyuncular sahaya çıktığı anda sırtlarını dönmüştü.