Arjantin'in Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaralandı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde yer alan Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirilirken, patlamada 22 kişinin yaralandığı belirlendi.
İlk belirlemelere göre patlamanın sanayi bölgesindeki bir tarım kimyasalları firmasının deposunda meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.