Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora’da üstü açık bir araçla halka seslenen Milei, protestocu bir grubun taşlı saldırısına maruz kaldı.

Koruma ekibi, Milei’yi hızla zırhlı bir araca alarak güvenli bir bölgeye ulaştırdı. Milei yara almadan kurtulurken, çevredeki bir kişi hafif yaralandı ve olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Hükümet, saldırının sorumlusu olarak eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları işaret etti. Milei’ye olay sırasında kız kardeşi ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Karina Milei eşlik ediyordu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını belirterek saldırıyı Peronist muhalefete bağladı.

Arjantin’de 7 Eylül’de Buenos Aires eyaletinde yapılacak yerel seçimlerde eyalet meclisi sandalyeleri için yarışılacak. Milei’nin liderliğindeki La Libertad Avanza ile Peronist muhalefet karşı karşıya gelecek. Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Buenos Aires’teki seçim sonuçları, yerel ve ulusal siyasi dengeleri etkileyecek. İktidar, seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken, muhalefet bunu hükümete karşı bir sınav olarak değerlendiriyor.