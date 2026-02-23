Soğuk Savaş dönemine ait askeri yapılara merakı olan Billings, hazırlık sürecini adım adım sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Eski uçağın gövdesini nükleer bir sığınağa dönüştürme fikri, kısa sürede internet dünyasında büyük ilgi topladı.

ÇİMENLİĞİN ALTINDAKİ GİZLİ LABİRENT GENİŞLİYOR

Dave Billings’in arazisi aslında sıradan bir bahçeden çok daha fazlasını barındırıyor. Eski bir askeri kampın üzerinde yaşayan meraklı girişimcinin yer altında zaten halihazırda bir sığınak sistemi bulunuyor. Bu gizli ağa, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir kuyudan inen merdivenler ve 10 metrelik tünellerle ulaşılabiliyor.

Billings, şimdi bu tünel ağına dev bir yolcu uçağının gövdesini ekleyerek yeraltı dünyasını genişletmeyi planlıyor. Yaklaşık 4,2 metre derinliğe gömülecek olan gövde, mevcut sığınak sistemiyle birleşerek devasa bir labirentin parçası haline gelecek.

UÇAK TUVALETİ BİLE AKTİF ÇALIŞACAK

Uçağın dış yüzeyini yalıtıp betonlayarak yapıyı sağlamlaştıran Billings, iç mekanda ise uçuş ruhunu korumayı hedefliyor. Sığınağa girişler, orijinal uçak kapısından yapılacak; böylece misafirler yer altına inerken bir uçağa biniyormuş hissine kapılacak.

Projenin en dikkat çeken detaylarından biri ise orijinal uçak tuvaletinin korunacak olması. Billings, uçaklardaki vakum sistemli tuvaletleri yer altında da işler hale getireceğini belirtti. Uçağın içindeki endüstriyel metal iskeletleri açık yeşil bir renge boyayan İngiliz adam, mutfak ve yaşam alanı gibi bölümlerle sığınağı konforlu bir kaleye dönüştürüyor.