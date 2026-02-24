Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 741'inci bölümüyle "Güllü soruşturmasını" ekrana taşımaya hazırlanıyor. Söz konusu bölümün 2'nci fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olmayı başardı. Bölümde, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Songül Tan'ın ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Arka Sokaklar'ın yeni bölümü sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı izleyiciler Güllü konusunun işlenmesinden rahatsız olurken bazıları olumlu yorumlarda bulundu. Öte yandan fragmanda, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya hayat veren oyuncuların benzerliği dikkat çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı cast direktörüne "helal olsun" ve "birebir benzemiş" şeklinde yorumlar yaptı. NE OLMUŞTU? Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatılmış ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Gülter ile Ulu; savcılıkta ifade vermişti. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

