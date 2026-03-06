Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında, Rıza Baba’nın karşısındaki bir şüpheli, “Benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Merhamet edin efendim” sözlerini kullandı.

YENİDEN BENZER SAHNE

Diziyi izleyenler bu sahneyi, Zafer Ergin’in geçmişte Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Mehmet Karahanlı karakterine bir selam ve gönderme olarak yorumladı. Fragmandaki atmosfer, izleyiciler arasında kısa sürede konuşulmaya başlandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

USTA OYUNCU DA KADRODA

Önceki bölümlerde Murat Serezli de Fevzi rolüyle ekibe dahil olmuştu. Fevzi, Ankara’da bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargıda görev yaptıktan sonra emekli olmuş, ancak hâlâ bürokrasinin içinde aktif olarak çalışan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.





DİZİYE TAZE KAN

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna genç yıldız Ecem Ustaoğlu katıldı. Ustaoğlu'nun dizide Fevzi'nin avukatını canlandıracağı söyleniyor.



