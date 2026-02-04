2006 yılında yayınlanmaya başlayan Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Vedat Müdür' karakteri ile hafızalara kazınan 79 yaşındaki usta oyuncu Murat Ormiyak, son haliyle sevenlerini üzdü.



Şimdilerde yeni yapımlardan teklifler alamadığı için sektöre sitem eden Ormiyak, Arka Sokaklar dizisini çok özlediğini açıkladı.

'HİÇ MUTLU DEĞİLİM'



Taksim'de bir huzurevinde kaldığını ve artık teklifler alamadığı için çok mutsuz olduğunu belirten Ormiyak, "Bana güzel, Arka Sokaklar gibi senelerce oynayabileceğim bir işle gelseler o kadar mutlu olurum ki" ifadelerini kullandı.









