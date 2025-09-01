

Şarkıcı Asya çok sevdiği arkadaşının ölümüyle sarsıldı. Arkadaşına son görevini yerine getirmek için camideki cenaze törenine katılan Asya, bazı kişilerin kıyafetini eleştirdi.

"HEM ÜZÜLDÜM HEM DE ÇOK KIZDIM"

Asya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Melek kalpli canım arkadaşımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nurlarda yatsın. Geride bıraktığı tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

"Bu kadar üzgünken camideki bazı insanların ortama uymayan kılık kıyafetlerine de hem üzüldüm hem de çok kızdım."

"Mini etekler, şortlar... Maalesef toplum olarak çok yozlaştık. Kısa bir süre sonra sileceğim bir post. Umarım faydası olur."