Çorum'da Ö.S. yanındaki arkadaşlarıyla, önceden anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı E.Y'nin Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldığı eve gitti.
ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞINI YARALADI
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S, tabanca ile ateş ederek E.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.