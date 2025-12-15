Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önce gözaltına alındı sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde iddialara siyasi operasyon dese de sonradan maksadımızı aştık diyerek özür diledi.
Mehmet Akif Ersoy ile iyi günlerde poz verenler skandal gelişmenin ardından tek tek fotoğraflarını silmeye başladı. Ersoy'u gazeteciliğe başlatan arkadaşı Furkan Torlak. Skandal ortaya çıktıktan sonra ilk istifa ondan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlük görevinden affını isteyen Torlak, hakkında hazırlanan raporda bazı isimlerin kişisel verilerine ulaştığı ve hakimlere talimat verdiği ifade edildi.