Arkas Sailing Team, 2025 sezonunun ilk yarışı olan Genoa Sailing Week 2025’te birincilik elde etti. 28-30 Mart tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen yarışta, 8 ülkeden 33 takım mücadele etti.

2025 sezonunda 7 uluslararası yarışa katılmayı hedefleyen Arkas Sailing Team, sezona güçlü bir başlangıç yaparak zirvede yer aldı. Türkiye Yelken Federasyonu, Bernard Arkas ve ekibini başarılarından dolayı tebrik etti. Arkas Sailing Team’in bir sonraki yarışı, 25-27 Nisan tarihlerinde yine İtalya’da düzenlenecek olan La Lunga de Bolina olacak.