Sudan’ın Bayuda Çölü’nde bulunan 4000 yıllık izole bir mezar, arkeologların bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir ritüelin izlerini ortaya çıkardı. Antik Nubia uygarlıklarından Kerma Krallığı dönemine ait olduğu düşünülen mezarın içinden çıkan sıradışı bir kap, uzmanların dikkatini en çok çeken bulgu oldu.

MEZARDA BİR TOPRAK KAP BULUNDU

Mezarda bulunan pişmiş toprak kabın içinden kömürleşmiş bitki parçaları, akasya odunu, hayvan kemikleri, böcek kalıntıları ve fosilleşmiş dışkılar ortaya çıkarıldı. Bu karışım, araştırmacılara göre o dönemde gerçekleştirilen bir cenaze şöleninin artıkları olabilir. Kapta hiçbir yanma izinin bulunmaması, kalıntıların sonradan dikkatle içine bırakıldığını düşündürüyor.

Arkeologlar, bu tür bir ritüelin daha önce belgelenmemiş olması nedeniyle keşfi “sıradışı” olarak tanımladı. Mezarın sade yapısı, gömülen kişinin yüksek statülü olmadığını gösterse de kap içindeki benzersiz içerik, Nubia kültürüne ait bilinmeyen uygulamaların varlığına işaret ediyor.

HER AÇIDAN ÇOK DEĞERLİ

Mezarda bulunan bitki örnekleri aynı zamanda bölgenin 4.000 yıl önce bugünkü çölden çok daha nemli ve savana benzeri bir iklime sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu da bulgunun yalnızca kültürel değil, çevresel açıdan da önemli ipuçları barındırdığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu keşif, Afrika’nın erken uygarlıklarının cenaze ritüellerine ışık tutan ilk somut kanıtları sunuyor ve bölgede hala çözülememiş çok daha fazla gizem olduğunu ortaya koydu.