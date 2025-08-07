Tutuklanmadan önceki hayatında iki kez kanser atlatan ve kanser nüksü tehlikesi bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için hastane rapor hazırladı.

Serbest kalması için Adli Tıp'tan da bir rapor bekleniyor.

Bu süreçte Çalık ailesinden en çok yıpranan isimlerin başında annesi Gülseren Çalık geliyor.

Gülseren Çalık, şehir dışına çıkarılan ve hastane ile cezaevi arasında mekik dokuyan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Anne Çalık, cezaevi sürecinde 20 kilo veren oğlunun hastalığının tekrar nüksedeceği endişesini taşıyor.

Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanması ve tedavisinin rahat yapılabilmesi için halkın birçok farklı kesiminden çağrı var.

'ANALAR AĞLAMASIN, CHP'LİLER HARİÇ'

Çalık için bir çağrı da televizyon yapımcısı ve Youtube içerik üreticisi Armağan Çağlayan'dan geldi.

Çağlayan, Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık'ın, fenalaşarak bayıldığı anları hatırlatarak "Analar ağlamasın ama CHP’lilerin anaları hariç mi" diye tepki gösterdi

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Analar ağlamasın. Analar ağlamasın, kimse artık ölmesin diye komisyon kurulsun. Komisyonun ismi ne olacak diye günlerce tartışılsın. İsmin içine demokrasi falan ne varsa tıkıştırılsın. Ama Murat Çalık’ı anası ve yakınları ağlasın...Murat Çalık ölüme yaklaştırılsın. Herkese demokrasi, CHP’li belediye başkanları hariç mi? Analar ağlamasın ama CHP’lilerin anaları hariç mi?"