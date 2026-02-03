Aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Ürek, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ürek'in cenazesine çok sayıda ünlü isim akın etti. Törende 'Başı açık' tartışması da sosyal medya gündem oldu.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Ünlü şarkıcının cenazesine Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katılmıştı.

Armağan Çağlayan, Fatih Ürek'in cenazesi sonrasında yaptığı "Nasıl yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olmuyor bence" paylaşım ünlü isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

ÇAĞLAYAN'DAN BAŞÖRTÜ TEPKİSİ

Çağlayan 'Uzun süredir beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum' diyerek sosyal medya hesabından şunları dile getirmişti:

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum. Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence."

KİMİ HAK VERDİ KİMİ ELEŞTİRDİ

Çağlayan'ın bu paylaşımına Serpil Çakmalı, "Armağan çok haklı. Bir daha asla olmayacak" diyerek destek verirken. Işıl Reçber ise "Cenazeler yargı yeri değil; dua ve vedalaşma yeridir… İnsanları dış görünüşleriyle değil, amaçları ve niyetleriyle anmak gerekir..." yorumunda bulundu.