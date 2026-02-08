Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in cenaze töreninin ardından başlayan "cami avlusunda başörtüsü" tartışmasına Pınar Altuğ da dahil oldu. Armağan Çağlayan'ın dini mekan kurallarına uyulması gerektiği yönündeki sert çıkışına yanıt veren Altuğ, "Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım" diyerek inanç ve acı yaşama biçimine müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

"ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ"

Tartışma, Armağan Çağlayan’ın "Kutsal mekana girerken o dinin gereklerini yerine getirmeliyiz" sözleriyle başladı. Çağlayan, yurt dışındaki kiliselerde uygulanan kural hassasiyetinin cami avlularında da gösterilmesi gerektiğini savundu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Pınar Altuğ ise cami içindeki kurallara saygı duyduğunu ancak avlu için aynı sertliğin geçerli olmasına karşı olduğunu belirtti. Altuğ, insanların yas tutma şekline karışılmaması gerektiğini vurguladı.

Altuğ, "Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamalı. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş ama caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız. Cami avlusu için aynı sert kuralların geçerli olmasına karışmıyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım. Bunu da inat olsun diye yapmıyorum, böyle düşünüyorum. Kapatana da kapatmayana da saygım var" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İkilinin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Bir kesim Çağlayan'ın "mekana saygı" görüşünü desteklerken, diğer kesim Altuğ'un "kişisel özgürlük" çıkışına hak verdi.