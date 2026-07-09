Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Keleş ile arkadaşları K.D., F.K. ve E.B. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, yanında bulunan bıçakla Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1 TUTUKLAMA

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattıkları çalışmalarda K.D., F.K. ve E.B. kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, bıçağı kullandığı tespit edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler K.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.