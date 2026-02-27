İstanbul Arnavutköy'de çiftlik sahibi 56 yaşındaki Murat D. ile 36 yaşındaki çalışanı Ayhan Işık arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkol aldıkları öğrenilen ikili arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar kavga etmeye başladı.
TESTEREYLE BOYNUNDAN YARALADI
Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan Murat D., çiftlikte duran elektrikli testereyi eline aldı ve çalışanı Ayhan Işık'a saldırdı. Murat D., testere ile Işık'ı boynundan ağır yaraladı. İşçi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Murat D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ORMANA KAÇAN SALDIRGANI POLİS YAKALADI
İhbar üzerine çiftliğe gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ayhan Işık'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık görevlileri yaralı işçiyi ambulansa alarak hızla hastaneye götürdü. Olayın ardından bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, kaçan çiftlik sahibi Murat D.'yi saklandığı ormanlık alanda gözaltına aldı. Emniyet, karakoldaki işlemleri devam eden şüpheliyi yarın adliyeye sevk edecek.