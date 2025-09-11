Arnavutluk tarihinde bir ilk yaşandı. Başbakan Edi Rama, yeni kabinesinde yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir botu bakan olarak atadığını duyurdu. “Diella” adı verilen bu yapay zekâ, ülkenin kamu ihalelerini yürütmek ve şeffaflığı sağlamakla görevli olacak.

Arnavutluk'ta dördüncü dönemine başlamak üzere olan Başbakan Edi Rama Perşembe günü yaptığı açıklamada, Arnavutça'da "güneş" anlamına gelen Diella'nın, hükümetin çeşitli projeler için özel şirketlerle sözleşme yaptığı tüm kamu ihalelerini yöneteceğini ve vereceğini söyledi.

Rama, yeni kabinesini açıklarken yaptığı konuşmada, "Diella, fiziksel olarak orada olmayan ancak sanal olarak yapay zeka tarafından yaratılan ilk kabine üyesidir" dedi. Arnavutluk'un "kamu ihalelerinin %100 yolsuzluktan arınmış olduğu bir ülke" olmasına yardımcı olacak. Bu tür ihalelerin verilmesi, uzmanların dünya çapında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde ettikleri paraları aklamaya çalışan çetelerin merkezi olduğunu söylediği ve yolsuzluğun iktidar koridorlarına ulaştığı bir Balkan ülkesi olan Arnavutluk'ta uzun süredir yolsuzluk skandallarının kaynağı oluyor.

Bu imaj, Arnavutluk'un, Rama'nın 2030 yılına kadar başarmak istediği ancak siyasi analistlerin iddialı olduğunu söylediği Avrupa Birliği'ne katılımını zorlaştırdı.

Hükümet, Diella için ne tür bir insan gözetimi olabileceğine dair ayrıntılı bilgi vermedi veya birisinin yapay zeka botunu manipüle edebileceği risklerine değinmedi.

Diella ilk olarak bu yılın başlarında e-Arnavutluk platformunda yapay zeka destekli bir sanal asistan olarak piyasaya sürüldü ve vatandaşların ve işletmelerin devlet belgelerini almasına yardımcı oldu. Geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş, sesli komutlarla yardım sağlıyor ve elektronik pullu belgeler düzenleyerek bürokratik gecikmeleri azaltıyor.

Herkes ikna olmuş değil. Bir Facebook kullanıcısı şunları söyledi: "Arnavutluk'ta Diella bile yozlaşacak." Bir diğeri, "Hırsızlık devam edecek ve Diella suçlanacak" dedi.

Ancak herkes ikna olmuş değil. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Arnavutluk’ta Diella bile yozlaşacak” yorumunda bulundu. Uzmanlar da yapay zekânın manipüle edilme riskine dikkat çekiyor.

Bu gelişme, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne üyelik süreci için şeffaflık adına önemli bir adım olarak görülüyor.