UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere temsilcisi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ve oyunculardan Alexis Mac Allister, müsabaka öncesi maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı kaleci Alisson ve Federico Chiesa'nın durumlarına değinen Slot, "Federico, dün bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson da antrenmanın sonlarına doğru bir rahatsızlık hissetti. Hem oyuncu hem ekip olarak hazır olmadığına karar verdik. Yarın bizimle olmayacak. Pazar günkü maçta bizimle olabilir ama yarın olmayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile daha önce oynadıklarını aktaran Hollandalı teknik adam, "Onlarla oynadıktan sonra takımı daha iyi tanıdık. Galatasaray'a büyük saygım var. Okan Buruk'a da büyük saygım var. Kendisi Galatasaray'da büyük başarılar elde etti. En son Beşiktaş'a karşı oynadılar. 10 kişi kalmalarına rağmen onları yendiler. Bu da mücadeleci olduklarını gösteriyor. Bu yüzden yarın çok iyi olmamız lazım. Geçen sefer oynadığımızda iki taraf arasında büyük bir fark yoktu. Çok yakın bir maçtı. Penaltı da durumu değiştirdi. Yarın çok iyi iki takım oynayacak." diye konuştu.

"Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sarı-kırmızılı taraftarların RAMS Park'ta rakip üzerinde inanılmaz bir baskı kurduğunu söyledi.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Slot, "Rakibimizin iyi oyuncuları var. Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu turda artık sahamızda da oynayacağız. Grup aşamasında onlara karşı sadece deplasmanda oynadık. Artık onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Bunun dışında sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.

Sağ bekte birçok farklı isme görev verdiklerini aktaran Slot, "Dominik Szoboszlai, sağ bekte başarılı oldu. Orta sahada da iyi oynadı. Elimde çok seçenek var. Sezon boyunca çok fazla seçeneğim olmadığı durumlar da olmuştu. Bizim için bu anlamda seçeneklerimizin olması iyi. Szoboszlai'yi, bek olarak kullanmak istersem bunu yapabilirim. Bu benim tercihime göre olur. Mecbur kaldığımızdan dolayı olmaz. Çok fazla maç oynadık. Sezon sonuna da yaklaştık. Bu dönemde elimizde ne kadar oyuncu varsa o kadar iyi olur." dedi.

"Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı"

Topa çok fazla sahip oldukları bir oyun oynadıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "İngiltere Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım biziz. Bu durum oyun kurmakta başarılı olduğumuzun göstergesi. Çok fazla kontrataklara yakalanan bir takım değiliz. Topu ayağımızda tuttuğumuzda iyi organize olabiliyoruz. Galatasaray'ın çok fazla silahı var. Geçiş oyunları da silahlarından bir tanesi. Osimhen, buna iyi bir örnek. Çok iyi bitirici ve hava toplarında da iyi. Kendisi geçişlerde de iyi. Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı. Özellikle Barış Alper Yılmaz, çok hızlıydı. Ona yetişemediğimiz anlar oldu. Galatasaray'ın ofansif anlamda tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncuları tanıyoruz. Karşı takımın avantajlarını bildiğimiz için bunlara hazırlık yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Liverpool'un başında 100. maçına çıkacağına değinen Slot, "Bundan gurur duyuyorum. Bazen hisler ve yaklaşımlar farklı olabiliyor. Yine de güzel bir dönem geçirdim. 100. maçımın son 16 turunda Galatasaray'a karşı olması güzel. Yarın oyuncuların ön planda olduğu bir maç olacak. Maçlarda her zaman sonucu belirleyen unsur, oyuncuların performansı olur. İyi oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Hem geçen sene hem de bu sene iyi performanslar gösterdik." ifadelerini kullandı.

Osimhen'e karşı özel önlem aldıklarını anlatan Slot, "Her zaman iyi rakiplere karşı özel önlem alırız. Premier Lig'de sürekli iyi oyuncularla karşılaşıyoruz. Osimhen'i de buna örnek gösterebiliriz. Galatasaray'da çok iyi bir performans gösteriyor. Stoperlerimiz, daha önce ona karşı oynadı. Onu tanıyorlar. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Galatasaray'daki tek iyi oyuncu da o değil. Son 16 turunda takımınız tamamen hazır olması lazım." dedi.

Net şans bulmakta zaman zaman zorlandıklarını aktaran Hollandalı teknik adam, "Topa çok fazla sahip oluyoruz. Buna rağmen fazla net şans bulamıyoruz. Bu durum modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. Birçok takım fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Aynı zamanda savunmada da daha iyi organize oluyorlar. Galatasaray ile geçen oynadığımız maç, buna iyi bir örnek. Hugo Ekitike, kaleciyle bire bir kalmıştı. Golü kaçırdı ve top geri döndü. Daha sonra da penaltı oldu. Buna benzer durumları yaşadık. Her zaman böyle devam etmeyecektir. Çok fazla antrenman süremiz de yok. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bunu daha iyi hale getirmek için analiz yapıyoruz. Wolves'a karşı daha iyi oynadık. Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncularınızın sahada hazır olması bu anlamda iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Mac Allister: Beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir

Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Mac Allister ise Galatasaraylı Lucas Torreira'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu aktararak, "Yarın beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Torreira'ya büyük bir saygım var." ifadelerini kullandı.

Orta sahada Dominik Szoboszlai ile olan oyun içi iletişimine değinen Mac Allister, "Bence burada önemli olan takım arkadaşımın rahat hissetmesi. Kendisi farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım için iyi biri ve başarılı bir oyuncu." diye konuştu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Bu yaz Dünya Kupası da düzenlenecek. Bu kupayı ikinci kez kazanmak, çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi, bizim bu sezon için en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağım maç, bu bağlamda zor olacak." şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Muhammed Salah'ın performansına değinen Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezondu. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti. Biz, takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Liverpool ile sözleşme yenileyen Ryan Gravenberch'i tebrik eden Mac Allister, "Gravenberch için çok iyi bir anlaşma oldu. Bunu hak etmişti. Bizim Premier Lig'i kazanmamızda emeği çok büyük. Şu an benim adıma herhangi bir sözleşme yenileme süreci içerisinde değiliz. Acelemiz yok. Daha zamanımız var." diyerek konuşmasını tamamladı.