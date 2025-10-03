Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasına yönelik olay ifadeler kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 1-0 kazandığı mücadele için konuşan Hollandalı teknik adam, hakem kararlarını eleştirdi. Slot, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın kazandığı penaltıya tepki çeken ifadeler kullandı.

'HAYATININ EN SERT DARBESİYMİŞ GİBİ'

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Bir önceki pozisyonu örnek gösteren Hollandalı teknik adam, "Bir dakika önce Ekitike kaleciyle karşı karşıya kalıyor, omzundan iki-üç kez çekiliyor ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız da genelde böyle davranıyor. Ancak hemen ardından diğer ceza sahasında bir oyuncu ufak bir temasla yere yığılıyor ve hakem penaltı veriyor. Bu, sanki hayatının en sert darbesiymiş gibi…" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ HAKEMLERİ HEDEF ALDI

Arne Slot, Galatasaray'dan önceki maçta mağlup oldukları Crystal Palace mücadelesinin hakem ekibini de hedef aldı. Son iki maçın hakemlerini kıyaslayan deneyimli teknik adam "Galatasaray maçındaki hakem Palace maçını yönetseydi o karşılaşmayı kaybetmezdik. Çünkü Galatasaray maçının hakemi uzatma dakikalarının tam bitişinde düdüğü çaldı" dedi.