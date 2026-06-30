Hırvatistan’ın Brac Adası’ndaki Bol kasabasında yer alan sıra dışı bir yapı, dışarıdan bakıldığında yarım kalmış eski bir inşaatı andırıyor. Ancak yapının içine girildiğinde bambaşka ve dikkat çekici bir hikâye ortaya çıkıyor. Devasa duvarların ortasında, yıllar önce satılmadığı söylenen küçük bir evin hâlâ durduğu görülüyor.

Anlatılanlara göre 19. yüzyılın sonlarında, Bol kasabasının varlıklı denizci ailelerinden Vuković ailesi büyük ve gösterişli bir konak inşa ettirmek istiyordu. Bunun için bölgede arazi toplamaya başladılar ve iddialara göre birçok mülk sahibine piyasa değerinin üzerinde teklifler sundular.

Kasabadaki çoğu kişi arazisini satmayı kabul ederken, Marko isimli ve “Sila” lakabıyla tanınan bir ev sahibi teklifleri geri çevirdi ve evini satmaktan vazgeçmedi.

EVİN ETRAFINA DEV YAPILAR İNŞA ETTİLER

Bu durum üzerine Vuković ailesinin, Marko’yu kararından vazgeçirmek amacıyla konağı doğrudan onun evinin etrafına inşa etmeye başladığı söylenir. Büyük yapının duvarları, küçük evin yalnızca birkaç metre yakınından yükselmeye başlar. Amaç, Marko’yu baskı altında hissederek evini satmaya ikna etmekti. Ancak yerel anlatımlara göre Marko geri adım atmadı ve evini terk etmedi.

PROJE YARIM KALDI

Hikayenin en çarpıcı kısmı ise büyük konak projesinin tamamlanamaması. Rivayete göre Vuković ailesinden üç kardeş, inşaat malzemesi temin etmek için çıktıkları deniz yolculuğu sırasında hayatlarını kaybetti. Bu olayın ardından inşaatın durduğu ve projenin yarım kaldığı anlatılıyor.

BUGÜNE ULAŞAN “EVİN İÇİNDEKİ EV”

Marko’nun ise büyük yapının ortasında kalan küçük evinde yaşamaya devam ettiği söylenir. Bugün bu hikâyenin ne kadarının tamamen gerçek olduğu kesin olarak bilinmese de yapı, Brac Adası’nın en ilginç mimari noktalarından biri olarak biliniyor. Zamanla bu “evin içindeki ev”, yalnızca sıra dışı görünümüyle değil, aynı zamanda bir bireyin büyük bir projeye karşı direnişini simgeleyen anlatısıyla da dikkat çekmeyi sürdürüyor.