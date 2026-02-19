İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta mücadelesinde lider Arsenal, deplasmanda sonuncu sıradaki Wolverhampton ile karşılaştı. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı ve Arteta'nın öğrencileri zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti. 61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Manchester City'nin ise 53 puanı bulunuyor. City cumartesi günü Newcastle'ı yenerse puan farkı 2'ye düşecek.