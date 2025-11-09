MF Yapım imzalı dizinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alıyordu. Ancak yapım, reytinglerde beklentinin çok altında kalınca 12. bölüme kadar sürmesi planlanan diziye 7. bölümde final yapma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi son bölümüyle beklenen izlenme oranını yakalayamayınca, yapım ekibi daha fazla maddi kayıp yaşamamak adına yayına erken veda etmeye karar verdi.

Bu gelişmeyle birlikte, “Aynadaki Yabancı”, bu sezon erken final yapan üçüncü dizi oldu. Artan prodüksiyon maliyetleri ve düşük reytinglerin, yapımcıları erken final kararına yönelttiği belirtiliyor.

Ekran serüveni kısa süren “Aynadaki Yabancı”, 7. bölümüyle final yaparak seyircisine veda edecek.