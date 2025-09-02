Yeni bir adalet yılı dün başlarken, Türkiye’de, geçen Ekim ayından başlayan ve Mart ayında ise İBB’ye dönük operasyonlarla kapsamı iyice genişleyen gözaltı, tutuklama ve yargılamalar ve buna ilişkin tartışmalar bitmedi.

Bu operasyonların ilk halkası Ekim ayında Ahmet Özer ile başladı, Özer 30 Ekim’de Kent Uzlaşısı dosyasından tutuklandı. Operasyonun önemli figürü müteahhit Aziz İhsan Aktaş oldu. CHP’li belediyelere verdiği ihaleler soruşturuldu, Aktaş’a 300 ihale veren AKP’lilere dokunulmadı.

Ocak ayının ilk haftasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yine ‘İhsan Aktaş’ dosyasından tutuklandı. 16 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Akpolat 229 gündür iddianame bekliyor.

19 MART’TA ZİRVE

Mart ayında CHP’li belediyelere operasyonların dozu arttı. 19 Mart’ta, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesine tam 4 gün kala 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Piyasalar alt üst oldu.

Bunu, Şişli Belediye Başkanı R. Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaadin Köseler’in tutuklanmaları izledi.

Aziz İhsan Aktaş dosyasından, İBB, Büyükçekmece ve Antalya soruşturmaları kapsamında 18 CHP’li başkan tutuklandı. Beykoz hariç bütün başkanlar aylardır iddianame bekliyor.

- Ekrem İmamoğlu-İBB: 168 gündür bekliyor

- Ahmet Özer-Esenyurt: 308 gündür bekliyor.

- Rıza Akpolat- Beşiktaş: 229 gündür bekliyor

- Murat Çalık-Beylikdüzü: 168 gündür bekliyor

- R. Emrah Şahan-Şişli: 168 gündür bekliyor

- Hakan Bahçetepe-G.Osmanpaşa: 92 gündür bekliyor

- Hasan Akgün-B.Çekmece: 92 gündür bekliyor

- U. Caner Çaykara-Avcılar: 92 gündür bekliyor

- Özgür Kabadayı-Şile: 50 gündür bekliyor

- İnan Güney-Beyoğlu: 18 gündür bekliyor

- Zeydan Karalar-Adana: 56 gündür bekliyor

- Oya Tekin-Seyhan: 92 gündür bekliyor

- Muhittin Böcek-Antalya: 59 gündür bekliyor

- Kadir Ayar-Ceyhan: 92 gündür bekliyor

- Niyazi Nefi Kara-Manavgat 59 gündür bekliyor

365 GÖZALTI, 156 TUTUKLU

Operasyonlarda şu ana kadar en az 364 kişi gözaltına alındı, 15’i belediye başkanı olmak üzere en az 156 kişi tutuklandı. Birçok kişi hakkında adli kontrol, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında 42’si tutuklu 74 kişi, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfade veren tutuklu 42 kişiden 39’u tahliye edildi.

VE ÖTEKİLER

Sadece siyasiler değil, iddianame bekleyen pek çok tutuklu var: Menajer Ayşe Barım 220 gündür, gazeteciler Fatih Altaylı 73 ve Furkan Karabay 109, avukat Mehmet Pehlivan 75 ve Leman Ekibi 62 gündür tutuklu.