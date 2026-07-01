Porto Riko’da kesintisiz enerji sağlamak amacıyla 2022 yılında oluşturulan 1 milyar dolarlık "Porto Riko Enerji Dayanıklılık Fonu"nun kullanım planında yapısal bir değişikliğe gidildi. Başlangıçta düşük gelirli haneler ve sağlık tesislerine çatı üstü güneş paneli ile yedek batarya kurulması için ayrılan bütçenin büyük bir kısmı, adanın genel elektrik şebekesini güçlendirecek altyapı projelerine devredildi.

Kurum içi belgeler, bütçenin bireysel güneş enerjisi projelerinden merkezi şebekeye kaydırılmasının kamuoyunda farklı değerlendirmelere ve eleştirilere yol açabileceğinin önceden öngörüldüğünü gösteriyor.

AMAÇ HALKA LOKAL ÇÖZÜM SUNMAKTI

Porto Riko genelinde altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. İlk planlamada, bu kesintilerden en çok etkilenen ve elektriğin hayati önem taşıdığı yaklaşık 40 bin haneye doğrudan çatı üstü enerji sistemleri kurulması hedefleniyordu.

Yeni stratejide ise sınırlı sayıdaki konuta lokal çözümler sunmak yerine, adanın 3,2 milyonluk nüfusunun tamamını etkileyen merkezi şebeke arızalarını önleyecek geniş çaplı onarımlara öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

ONARIMI CİDDİ ŞEKİLDE GECİKECEK

Yeni plan kapsamında, adanın elektrik altyapısından sorumlu kamu kuruluşu PREPA’ya acil şebeke onarımları için 368,7 milyon dolarlık bir federal hibe ayrıldı. Çalışmaların saha operasyonlarını LUMA ve Genera şirketleri yürütecek.

Büyük ölçekli federal projelerde normal şartlarda %50 oranında yerel maliyet ortaklığı şartı aranırken, PREPA’nın içinde bulunduğu ağır mali kriz gerekçe gösterilerek bu oran yüzde 1 olarak esnetildi. Uzmanlar, bu finansal kolaylık sağlanmasaydı altyapı onarımlarının ciddi şekilde gecikeceğini ifade etti.

14 KİLOMETRELİK YENİ HAT PROJESİ

Fonun dikkat çeken bir diğer harcama kalemi ise San Juan ve Palo Seco elektrik santralleri arasında planlanan altyapı çalışması oldu. Kamu belgelerinde "yakıt tedarik güvenliği" olarak tanımlanan bu proje için 50 milyon dolar bütçe ayrıldı. İç yazışmalar, bu bütçenin iki santral arasında kurulacak 14 kilometrelik yeni bir enerji/yakıt hattı için kullanılacağını gösteriyor. Ancak yerel kaynaklar, yenilenebilir enerji odağından uzaklaşılması ve bu bütçenin geleneksel enerji hatlarına ayrılması konusunda şeffaflık taleplerini dile getirdi.

YILDA ORTALAMA 27 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Resmi verilere göre, Porto Riko'daki tüketiciler büyük kasırgalar hariç tutulduğunda bile yılda ortalama 27 saat elektrik kesintisi yaşıyor. Büyük afetlerin yaşandığı dönemlerde ise bu süre yıllık ortalama 73 saati aşıyor.

Şebeke genelindeki trafo merkezi modernizasyonlarının ve iletim hatları onarımlarının, arıza sürelerini kısaltacağını ve afet sonrasında adaya yeniden elektrik verilmesini hızlandıracağını belirtti. Program kapsamında şimdiye kadar 6 binden fazla haneye güneş paneli kurulumunun tamamlandığı ve bu sistemlerin çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Ana şebekedeki onarımlar ne kadar büyük olursa olsun, olası afetlerde merkezi sistemlerin yine devre dışı kalabileceğini, bu yüzden kritik durumdaki hanelerin çatı üstü güneş panelleriyle kendi enerjilerini üretmelerinin daha güvenli bir tedbir olduğunu savunuyor. Şu an için onay sürecinde bekleyen çok sayıda ev tipi güneş enerjisi projesi askıya alınmış durumda ve sürecin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.