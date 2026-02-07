Elon Musk, yine sınırları zorluyor. Bu hafta Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) yapılan başvuru, sıradan bir uydu projesi değil. Hedef: Yörüngeye güneş enerjisiyle çalışan 1 milyon adet "Veri Merkezi Uydusu" yerleştirmek. Amaç: Dünya'nın elektrik şebekelerini çökertmeden, artan Yapay Zeka (AI) işlem gücü ihtiyacını karşılamak.

NEDEN UZAY?

Musk'ın mantığı basit: Yapay zeka eğitimi inanılmaz enerji gerektiriyor.

Uzayda gece-gündüz döngüsü ve bulut yok. Güneş enerjisi kesintisiz. Musk'a göre uzay tabanlı yapay zeka, büyümenin tek yolu.

Musk, bu devasa yükü kaldırmak için roket şirketi SpaceX ile yapay zeka şirketi xAI'ı birleştirdi. Yeni şirketin değerinin 1 Trilyon Doları aşması bekleniyor.

KARDASHEV ÖLÇEĞİ: HEDEF TİP II

Musk bu projeyi teknik bir yatırım değil, medeniyetin evrimi olarak görüyor. Sovyet astrofizikçi Nikolai Kardashev'in ölçeğine göre:

Tip I: Gezegenin (Dünya) tüm enerjisini kullanan uygarlık. (Biz şu an 0.72 seviyesindeyiz, yani daha Tip I bile değiliz).

Tip II: Yıldızının (Güneş) tüm enerjisini doğrudan yakalayan uygarlık. (Örn: Dyson Küresi).

Tip III: Galaksinin enerjisini kontrol eden uygarlık. Musk, bu uydu ağını "Tip II'ye doğru atılan ilk adım" olarak tanımlıyor.

ELEŞTİRİLER: "UZAY ÇÖPLÜĞÜ VE RADYASYON"

Bu vizyon büyüleyici olsa da, uzmanlar ve rakipler (Nvidia, Amazon) projeye şüpheyle yaklaşıyor:

Saatte 28.000 km hızla dönen 1 milyon uydu, yörüngeyi bir mayın tarlasına çevirebilir.

Uzaydaki kozmik radyasyon, hassas işlemci çiplerini hızla bozar. (Starlink uydularının ömrü sadece 5 yıl).

100 GW'lık sistem için 5 Trilyon Dolar gerekebilir.

Ancak Musk'ın bir avantajı var: Rakipleri (Google, Amazon) sadece plan yaparken, o gerekli roketlere (Starship) halihazırda sahip.