80'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de mankenlik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, oyunculuk ve sunuculuk kariyeriyle de bir döneme damga vuran Engin Koç, kameralardan uzaklaştı. Şöhretin zirvesinde olduğu yılları geride bırakan Koç, İstanbul'un kalabalığı içinde sade ve sessiz bir emeklilik hayatı yaşamayı tercih ediyor. Ancak yaptığı açıklamalar, dönemin yıldızlarının maddi kazançlarına dair şaşırtıcı bir gerçeği de ortaya koyuyor.

"YAPIMCILAR KAZANDI, BİZ DEĞİL"

Şu anda 66 yaşında olan Engin Koç, eski günlerin muhasebesini yaparken bugünün astronomik rakamlarıyla kendi dönemini kıyasladı. Şöhretli olduğu dönemde sanılanın aksine büyük servetler kazanmadığını belirten Koç, durumu şu sözlerle özetledi:

"Ne mankenlikten ne de oyunculuktan devasa paralar kazandım. Evet, aç veya açıkta kalmadık ama bugünkü gibi büyük rakamlar da cebimize girmedi. Asıl parayı üzerimizden yapımcılar kazandı."

Koç, geçmişe dair tek pişmanlığını ise "Zamanında keşke parayı daha çok sevseydik ve mesleğimizin karşılığını maddi olarak daha fazla alabilseydik" sözleriyle dile getirdi.

BABA YADİGARI EV VE EMEKLİ MAAŞIYLA MÜTEVAZİ YAŞAM

Gözlerden uzak hayatında geçimini nasıl sağladığına dair de samimi açıklamalarda bulunan Engin Koç, günümüz ekonomik koşullarında ayakta kalmasını sağlayan en büyük avantajın "kira ödememek" olduğunu vurguladı.

Şişli'de babasından kalan evde yaşadığını belirten ünlü isim, "Kira derdim yok, bu büyük şans. Ufak tefek ek gelirler olsa da asıl olarak emekli maaşımla geçiniyorum. Bir şekilde hayatı idame ettiriyoruz" dedi.

Özel hayatına dair de konuşan Koç, geçmişte üç kez nikah masasına oturduğunu hatırlattı. İlk eşinin Hollandalı, ikinci eşinin ise Fransız olduğunu belirten Koç, "Yabancı eşlerimle evliliklerim ne yazık ki birer yıl sürdü. Onlar Türkiye'de yaşamak istemeyince yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.