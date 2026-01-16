Maçlarda kaybedilen süreyi en aza indirmeyi hedefleyen IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) yeni kararlar almanın peşinde. Bu doğrultuda geçen yıl kurallarda değişikliğe gidilmiş ve kalecinin topu sekiz saniyeden fazla elinde tutması halinde hücum eden takıma köşe vuruşu verilmesi kararlaştırılmıştı.

İngiliz basınından The Athletic'de yer alan haberde, kasıtlı zaman geçirmeye karşı yeni kuralların getirilmesi adına futbolun kural koyucularının önümüzdeki hafta bir araya geleceğini ifade etti. Haberde, taç atışları ve kale vuruşları için geri sayım uygulanıp uygulanamayacağının tartışılacağı belirtildi.

The Athletic'te konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:



"IFAB, modern futbolda zaman geçirmenin ne kadar yaygın olduğunun farkında ve top oyun dışındayken saatin durdurulması yaklaşımına alternatif çözümler aramayı her zaman tercih etti.

VAR uygulamaları ve sakatlık duraklamalarıyla birlikte, kale vuruşları ve taç atışlarında kaybedilen sürenin sınırlandırılması da gündeme alındı. Özellikle uzun taçların yaygınlaşması, taç atışlarını giderek daha can sıkıcı bir unsur haline getirdi; öyle ki takımlar ortalama bir taç atışını kullanmak için yaklaşık 25 saniye harcıyor.

Nitekim Brentford’un bu sezon Liverpool ile oynadığı bir maçta, iki taç atışı sırasıyla 34 ve 35 saniyede kullanılmıştı."