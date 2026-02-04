Fransa'nın Cadarache bölgesinde, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran devasa bir yapı yükseliyor. Adı ITER. Bu bir elektrik santrali değil; Güneş'in içindeki süreçleri Dünya'da yeniden yaratmak için tasarlanmış devasa bir laboratuvar. Ve şu an, tarihinin en hassas montaj aşamasını gerçekleştiriyor.

TARİHİN EN AĞIR YAPISI

Projenin kalbi, "Vakum Kabı" (Vacuum Vessel) denilen merkezi oda. Bu odanın montajı, mühendislik sınırlarını zorluyor:

Milimetrik hata payıyla üretilen 9 dev çelik bölüm birleştiriliyor.

Her bir modül onlarca ton, toplam ağırlık ise 400 tonu aşıyor.

Lazer sistemleri ve robotlar kullanılıyor, çünkü en ufak bir sapma deneyi başarısız kılabilir.

GÜNEŞ'TEN DAHA SICAK: 150 MİLYON DERECE

ITER'in amacı, hafif hidrojen atomlarını birleştirerek (füzyon) enerji üretmek, ancak bunu yapmak için ortamın 150 Milyon Derece Celsius sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Bu sıcaklık, Güneş'in çekirdeğinden bile katbekat daha fazla!

Hiçbir katı madde bu sıcaklığa dayanamayacağı için, süper sıcak plazma, devasa mıknatıslar sayesinde havada asılı tutulacak ve duvarlara değmesi engellenecek.

NEDEN "NİHAİ ENERJİ" KAYNAĞI?

Bilim insanları neden bu kadar para ve zaman harcıyor? Çünkü Nükleer Füzyon (ITER), şu anki Nükleer Fisyon (Mevcut santraller) teknolojisinden tamamen farklı ve üstün:

Sıfır karbon emisyonu.

Çernobil veya Fukuşima gibi erime riski yok.

Uzun ömürlü radyoaktif atık üretmiyor.

Yakıtı (Hidrojen izotopları) okyanuslardan kolayca elde edilebiliyor.

ENERJİ DÜZENİ DEĞİŞECEK Mİ?

ITER şebekeye elektrik vermeyecek, o bir kanıt projesi, ancak başarılı olursa, onu takip edecek ticari reaktörler, tek bir gram yakıtla koca bir şehri aydınlatabilir. Bu, petrol ve kömür çağının gerçek sonu anlamına gelebilir.