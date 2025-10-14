Eski adıyla Adana 1954 FK olarak uzun yıllardır mücadele veren Adana FK 01 kulübü, TFF 2. Lig'den çekileceklerini açıkladı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. sırada bulunan Adana temsilcisi, şehrin kendilerini yalnız bıraktıklarını belirterek ''Lig öncesi kapısını çalmadığımız yer kalmadı. Herkesten söz aldık ama hiçbir somut destek göremedik. Artık nefesimiz tükendi, kulüp kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.'' dedi.

'DESTEK GELMEZSE ÇEKİLECEĞİZ'



Sıradaki lig maçı olan Muğlaspor maçına kadar destek bulamadıkları takdirde ligden çekileceklerini açıklayan yönetim ekibi, ''Muğla maçına kadar gerekli desteği bulamazsak, ligden çekilmek zorunda kalacağız. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz büyük fedakârlıkla görev yapıyor ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.'' sözlerini sarf etti.