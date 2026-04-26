Otomotiv dünyasında lüks ve hızın zirvesini temsil eden dev ortaklıkta yol ayrımına gelindi. Alman spor otomobil üreticisi Porsche, 2025 yılında finansal tablolarında yaşanan sert kâr düşüşünün ardından, Bugatti ve Rimac’taki tüm hisselerini satarak ana iş kollarına odaklanma kararı aldı.

ARTIK PARA GETİRMİYOR

Porsche'nin bu hamlesinin arkasında, 2025 yılında işletme kârında yaşanan yüzde 93’lük devasa düşüş yatıyor. Elektrikli araç stratejisinden hibrit ve içten yanmalı motorlara yönelen markanın yaşadığı bu mali daralma, VW Group üzerindeki baskıyı da artırdı. Şirket yönetimi, finansal toparlanma sağlamak amacıyla kaynaklarını Bugatti Rimac ortaklığından çekerek tamamen kendi ürün gamına odaklamayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Porsche, elinde bulundurduğu yüzde 45’lik Bugatti Rimac hissesi ile yüzde 20,6’lık Rimac Group payının tamamını satıyor. Satış süreci, New York merkezli HOF Capital liderliğindeki bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından yürütülüyor. Anlaşma tamamlandığında, BlueFive Capital’ın en büyük yatırımcı olarak yer aldığı bu grup, Rimac Group’un yeni hak sahibi olacak.

SÜREÇ AKSAMADAN DEVAM EDECEK

Porsche’nin ayrılığı bir dönemin sonu anlamına gelse de, Bugatti tarafında operasyonel sürecin aksamadan devam etmesi bekleniyor. Markanın ikonik modeli Chiron’un halefi olan ve V16 hibrit motoruyla heyecan yaratan Bugatti Tourbillon projesi, mevcut yapı altında geliştirme sürecini tamamlamış durumda. Şirketin kurucusu Mate Rimac ise yeni yatırımcılarla birlikte genişleme stratejilerini yönetmeye devam edecek.