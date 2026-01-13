Gamze ELÇİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanser hastalığını atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuştu. Ayrıca anjiyo operasyonu geçirmişti. Çalık’a iki kez de kemik biyopsisi yapılmıştı. Çalık’ın boynunda kitle büyümesi tespit edilmişti. Durumu ağırlaşan Çalık, geçen hafta cezaevinden Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Çalık, bugün kanser şüphesiyle ameliyat edilecek.

EL SALLADI

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Üyesi kalabalık bir grup Murat Çalık’a moral vermek için İzmir’e geldi. Hastanenin önünde destek sloganları atan topluluğa çok sayıda vatandaş da katıldı. Karabağlar’daki hastane odasının penceresine gelen Murat Çalık, aşağıda toplananları el sallayarak selamladı, teşekkür etti.

‘Daha güçlü şekilde ayağa kalkacağım’

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık “19 Mart’tan bugüne 300 gün geçti” diyerek bir paylaşım yaptı. Çalık, “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü. Allah’ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım” dedi.

Endişe içinde bekliyoruz

Çalık’ın annesi Gülseren Çalık “Endişe içinde bekliyoruz. Ümitsizce bekliyorum. Murat’ı sadece haftada bir gün görebiliyorum. Benim gözümün yaşı hiç geçmedi. Üzüntüden başka bir şey yok bende, sözüm yok” diye konuştu.

Murat Çalık’ın eşi Zehra Çelik ise şunları söyledi: “Buraya İzmir’den, İstanbul’dan, Trabzon’dan gelen, bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlıktan yana endişemiz var.Tutukluluk bir tedbir denildi ama iddianame çıktı artık. Bir şekilde bu işin çözülmesi gerekiyor.”

Yeneroğlu, Mater ve Özerden’i ziyaret etti

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bakırköy Cezaevi’nde Gezi davası tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti. Yeneroğlu, şunları söyledi: “Hakikatin bu denli hırpalandığı bir çağda, ceplerinde tek bir çakı dahi bulunmamasına ve hiçbir şiddet eylemine katılmamalarına rağmen, ‘hükümeti devirmeye teşebbüse yardım’ gibi çok ağır bir suçlamayla 18 yıl hapse mahkum edilmiş iki insan” dedi. Yeneroğlu, Mater ve Özerden’in morallerinin yerinde olduğunu aktardı.