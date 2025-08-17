Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. 2021 yılında Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi... Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi. Hatta ikili boşanmanın eşiğine geldi.

Boşanmanın eşiğine geldiği konuşulan Sabancı çifti önceki gün 2 yaşına basan kızları Arzu Alara'ya doğum günü partisi düzenledi.

"SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Nazlı Sabancı kutlamadan kareleri Instagram hesabından "15 Ağustos benim için sonsuza kadar değişti... Arzu Alara 2 yaşında" notuyla paylaştı.

Nazlı Sabancıkızının yüzünü gizlemeyi yine ihmal etmedi.

Oğlu, gelini ve torununa kayıtsız kalamayan Arzu Sabancı ise "Canım balım iyi ki doğmuş" yorumunu yaptı.