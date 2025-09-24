Geçen günlerde 60'ıncı yaşına basan Arzu Sabancı ailesiyle bir arada bir kutlama yapmıştı.

Sonra yakın arkadaşlarıyla seyahate çıkan Sabancı'ya bir sürpriz de St. Tropez'de arkadaşlarından gelmişti.

Ünlü bir restoranda yemek yiyen grup daha sonra Arzu Sabancı için pasta kesmişti.

Önceki akşam da Arzu Sabancı'nın doğum gününü kutlamak için Ömer Sabancı'nın kardeşi DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan sahibi olduğu Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda davet verdi.

Yalı bahçesindeki davette Nazlı Sabancı, Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, Feryal Gülman, Melis Ağazat, Aslı Gümüşel, Yonca Ebuzziya, Nebahat Çehre, Aytül Ayke Fıratoğlu, Necla Aksoy, Sema Basa gibi isimler vardı.

Bol bol sohbet eden arkadaşlar, davetten kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

JAPONYA PRENSESİNİ AĞIRLAMIŞTI

Bu arada Demet Sabancı Çetindoğan geçen hafta da yalısında Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı ağırlamıştı.