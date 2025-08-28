3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile sosyetik isim Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona erdi.

Erçel, Instagram'da Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırdı. İddiaya göre ayrılığa yol açan "evlilik krizi" oldu.

Hande Erçel artık ilişkilerini nikâh masasına taşımak istiyor, Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi ilişkinin sonunu getirdi.

"İLK TEPKİ KIZGINLIK"

Arzu Sabancı ayrılığın ardından "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sabancı'nın bu paylaşımının, ilişkisinin bitmesine yol açtığı için kendisine kızan oğlu Hakan Sabancı'ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Bu arada Hande Erçel'i ailesine uygun görmediği söylenen Arzu Sabancı, sosyal medyada "kötü anne" yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

YURT DIŞINA GİTTİ

Ve tepkiler üzerine Arzu Sabancı, küçük oğlu Kerim Sabancı ile yurt dışına gitti.