2008 yılında boşandıktan sonra kızı Alara'nın tüm giderlerini kendisinin karşıladığını öne süren Yanardağ, avukatı Murat Koç aracılığıyla eski eşi reklamcı Ali Serter'e nafaka davası açmıştı.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şöyle denilmişti:
"Çocuk yıllardır babasından maddi ve manevi destek görmemiştir. Psikolojisi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 12’nci sınıf öğrencisi olan çocuğun ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Müvekkilin tek başına karşılaması imkânsız bir hâl almıştır. Aylık 35 bin lira nafakanın Ali Serter’den tahsilini istiyoruz."
İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Serter'in kızı Alara Serter için aylık 17 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.