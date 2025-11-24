

Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi. 27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından iş insanı Orkan Özkan'la yeni aşka yelken açan Arzum Onan, her zaman güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

53 yaşındaki oyuncu, dün de muhabirlerin kendisine yönelttiği "Estetik yaptırdınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı ama hareketsiz görünümü sevmediğim için artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. 'Altı ay sonra geçecek' dediler ama kalıcı oldu. Erimedi, geçmedi. Kandırıldım."

"KORKUYORUM"

İşlemin beklediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle yüzüne yeniden bir müdahalede bulunmaktan kaçındığını ifade eden Arzum Onan, "O yüzden geçmişte travmam var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum" dedi.